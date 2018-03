17 marzo 2018 15:31

Mosca espelle 23 diplomatici britannici

Mosca ha dichiarato ‘persone non grate’ 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: la decisione arriva dopo che Londra nei giorni scorsi ha preso la stessa decisione per altri diplomatici russi. Lo si apprende dall’agenzia Itar-Tass.