Rugby: Adr, cornamuse a Fiumicino per nazionale scozzese

16 marzo 2018 12:51

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Accoglienza speciale, al Leonardo da Vinci, per la Nazionale scozzese di rugby e i passeggeri tifosi, con due cornamuse della City of Rome Pipe Band, prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi della Capitale che suona ufficialmente al torneo 6 Nazioni, ingaggiata da Adr per coinvolgere i viaggiatori presenti sullo scalo. Turisti e addetti aeroportuali sono stati sorpresi dagli insoliti strumenti suonati da musicisti, rigorosamente in kilt, che hanno eseguito brani tipici scozzesi da ‘The Flower of Scotland” a ‘Scotland the Brave”.

Gli atleti della nazionale scozzese, piacevolmente colpiti dalla sorpresa, hanno scattato selfie con i tanti curiosi e appassionati di rugby, presenti tra i nastri di riconsegna bagagli di Fiumicino. L’animazione degli spazi aeroportuali e l’accoglienza degli sportivi in occasione delle partite del Torneo 6 Nazioni è parte di ‘#Its6nationstime”, ciclo di iniziative messe in campo da ADR per celebrare uno tra gli sport più fair, caratterizzato dallo spirito di solidarietà, rispetto, sacrificio e amicizia.

Inoltre, nelle giornate prima e dopo la partita i supporter scozzesi giunti a Roma per il torneo potranno usufruire di menù e sconti ad hoc messi a disposizione dai punti di ristoro presenti in tutto lo scalo. Sono numerose le iniziative ludico ‘ culturali che Aeroporti di Roma ha avviato per l’intrattenimento dei viaggiatori nel tempo a loro disposizione a Fiumicino: concerti, balletti e presto anche presentazioni e condivisione di libri, lo rendono ormai un vero e proprio aeroporto della cultura e una vetrina dei maggiori eventi della Capitale.