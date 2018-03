Rossano, Pina Amarelli interviene ad Agorà su Rai3: “Le imprese vogliono assumere”

31 marzo 2018 16:57

Al programma Agorà in onda su Rai3 è intervenuta Pina Amarelli, dell’impresa Amarelli di Rossano, sul tema di giovani e lavoro al sud

“Le imprese vogliono assumere. Anche perché non c’è nessuna controindicazione ad assumere giovani preparati e motivati. In Calabria c’è una forte richiesta di lavoro da parte di giovani, pieni di speranze che mandano i loro curricula in giro. Non è questione di volontà. Purtroppo abbiamo tutti dei limiti. Un’azienda deve fare anche i conti con bilanci e budget. Ma vogliamo dare lavoro. C’è da considerare il fatto che le aziende sono ingessate dal carico di collaboratori a tempo indeterminato, spesso prossimi alla pensione, demotivati, o che non sono preparati e al passo con le nuove tecnologie“. È quanto ha dichiarato Pina Amarelli intervenendo giovedì 29 marzo, come ospite nel corso della trasmissione AGORÀ, l’appuntamento mattutino quotidiano con la politica e le notizie di attualità di RAI3, condotto da Serena Bortone.

SUD, OCCUPAZIONE, EFFETTI DEL JOBS ACT, REDDITO D’INCLUSIONE E FUTURO DEL NOSTRO PAESE. – Insieme a Pina Amarelli sono intervenuti anche Lucia Borgonzoni della Lega, lo storico Aldo Giannuli, Maria Teresa Meli del Corriere Della Sera; Laura Tecce de ILGIORNALE.IT, Filippomaria Pontani, filologo docente all’Università CA’ FOSCARI di VENEZIA, Alessia Rotta del Partito Democratico, il politologo Gianfranco Pasquino, Guido Crosetto, di FRATELLI D’ITALIA e lo stilista Guillermo Mariotto.