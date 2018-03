16 marzo 2018 22:51

Roma, auto non si ferma: carabiniere spara e ferisce due passanti

Due donne a bordo di uno scooter sono rimaste ferite da un colpo di pistola stasera a Roma. Dalle prime informazioni sembra che durante un’attività di polizia giudiziaria i carabinieri avevano intimato l’alt a una macchina che non si è fermata e si è data alla fuga tentando di investire un carabiniere che ha sparato ferendo le due donne, probabilmente madre e figlia. Secondo quanto si è appreso, non sono in gravi condizioni. L’auto è riuscita a scappare e sono ora in corso ricerche.