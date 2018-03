Roma, albero crolla su auto

31 marzo 2018 21:46

Roma, 31 mar. (AdnKronos) – Forti raffiche di vento hanno provocato diverse cadute di rami nel pomeriggio a Roma, creando anche disagi alla circolazione in Centro. In particolare, poco dopo le 16:40, i Vigili del Fuoco della Capitale sono intervenuti prima a Lungotevere Tor di Nona con un mezzo e un’autoscala per alcuni rami caduti in terra e altri pericolanti. Poco dopo le 17, invece, un grosso ramo si è abbattuto su un’automobile, causando gravi danni al veicolo, in zona Lungotevere della Farnesina, poco prima di Piazza Trilussa, vicino a Trastevere.