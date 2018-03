Risultati Serie A, 30^ giornata, tre punti per Mondonico: Atalanta, Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico, male il Crotone

31 marzo 2018 21:31

Risultati Serie A, 30^ giornata, si gioca un turno molto importante, nel primo match pareggio della Roma contro il Bologna

Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma si sono concluse tante altre partite. Tutto facile per l’Inter nella gara contro il Verona, si conferma il solito Icardi. Prima rischia poi dilaga la Lazio contro il Benevento, blitz anche del Torino contro il Cagliari. Bene Fiorentina e Atalanta, pareggio tra Genoa e Crotone.