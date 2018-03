Rende (CS): Giovanni Ciacci ospite dell’evento “Sposi in Centro”

17 marzo 2018 15:30

RENDE - Giovanni Ciacci ospite dell’evento “SPOSI in CENTRO” al centro commerciale Metropolis

Metropolis per quattro giorni, luogo di incontro e scambio fra tutti gli operatori e appassionati del settore wedding e tutti i futuri sposi. Una “Fiera” senza precedenti, anima dell’area urbana con un programma espositivo e di eventi all’altezza della struttura che la ospita, la realtà commerciale più importante in Calabria. Oggi si rinnova per la terza edizione il concorso Missposi e una delle ragazze diventerà testimonial del concorso curato da Alfredo Bruno. Domenica 18 invece, ospite al centro commerciale METROPOLIS di Rende, GIOVANNI CIACCI, che è un costumista televisivo, cinematografico, teatrale, stylist. Personaggio televisivo, noto con il nome di “Gio Giò”. Dal 2013 è diventato un volto di riferimento della trasmissione “Detto fatto” in onda su RAI DUE, condotto dalla Balivo, trasformando, nel momento del cambio look, persone comuni in vere star. E’ un protagonista di rilievo del programma “Ballando con le stelle” in onda su RAI UNO di quest’anno. Sulla passerella di Metropolis si potrà godere di un pomeriggio glamour in sua compagnia.