Catanzaro, Poli di Innovazione: illustrazione delle modalità operative

22 marzo 2018 13:29

Dalla Regione Calabria programmata una riunione di presentazione a Catanzaro per i Poli di Innovazione e le modalità operative

Martedì 27 marzo il Dirigente e i funzionari del Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica del Dipartimento Presidenza incontreranno in Cittadella regionale gli interessati dall’avviso per la selezione dei soggetti gestori dei Poli di Innovazione, in pubblicazione sul portale Calabria Europa. Alla riunione prenderà parte anche l’Autorità di Gestione del Por Calabria Fesr Fse 2014-2020. Durante l’incontro, che si terrà alle 14 nella Sala Turchese, verranno approfondite le modalità operative e gli aspetti procedurali per la partecipazione, la cui scadenza è fissata alle ore 12.00 del 12 aprile 2018. Con più di 32 milioni di euro la Regione Calabria attraverso questo Avviso intende sostenere le attività di animazione delle imprese aggregate ai Poli di Innovazione e valorizzarne le infrastrutture di ricerca territoriali.