Reggio Calabria: un’altra vittoria per la Vis contro la Basket Viola

18 marzo 2018 12:49

La Barbecue Vis Reggio Calabria si guadagna un’altra vittoria nella sfida contro la Scuola di Basket Viola

Vince ancora la Barbecue Vis Reggio Calabria contro la Scuola di Basket Viola. Per Rizzieri e compagni è il settimo sigillo consecutivo che, a una giornata dal termine della fase ad orologio, tiene aperti i giochi per il primo posto. Tanti applausi vanno comunque ai “violini” di coach Cotroneo, cresciuti in modo esponenziale rispetto alla regular season, con uno Stepanovic (25 punti e 5 triple) punta di diamante di un gruppo di giovanotti che gioca una pallacanestro piacevole e spumeggiante. In casa Vis Skurdauskas (36 punti) ha imperversato dentro il pitturato, esibendosi in una serie di schiacciate strappa applausi. Doppia cifra anche per Warwick (19), Lobasso (18) e Spasojevic (11). L’allungo decisivo è arrivato nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 32-17 per i bianco/amaranto, dopo che i padroni di casa, subito dopo l’intervallo lungo, si erano minacciosamente riportati a -2 (48-50). Questo il tabellino del match:

Scuola di Basket Viola – Barbecue Vis Reggio Calabria 79-101

(17-23, 44-50, 61-82)

Scuola di Basket Viola: Scialabba 13, Muià 6, Ciccarello 12, Stepanovic 25, Bianchi D.8, Pandolfi 5, Mandalari 4, Velonà, Bianchi A.1, Gullì 2, Fiorillo, Sant’Ambrogio 3. Allenatore: Cotroneo.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 3, Lobasso 18, Spasojevic 11, Warwick 19, Skurdauskas 36, Neri, Viglianisi 7, Rizzieri 7, Soldatesca, Arillotta, Martino, Fazzari N.E. Allenatore: Polimeni.

Arbitri: Migliaccio e Mafrici.