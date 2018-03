Reggio Calabria, denunciato mago del raggiro: vendeva bici elettrica online, ma era un truffa

25 marzo 2018 14:56

Denunciato 27enne di Reggio Calabria per truffa: il giovane pubblicizzava su internet la vendita di una bicicletta elettrica, ma ad accredito ricevuto spariva nel nulla

Denunciato alla procura di Reggio Emilia per truffa un 27enne di Reggio Calabria: un vero e proprio mago del raggiro e delle trappole online. I carabinieri hanno scoperto che il ragazzo pubblicizzava su internet la vendita di una bicicletta elettrica ad un buon prezzo. Il ragazzo però quando riceveva l’accredito sulla carta, cioè a vendita realizzata, spariva nel nulla. A denunciare la truffa un 60enne reggiano, che aveva acquistato la bici per 250 euro. Attraverso la mail, l’Ip del pc utilizzato per l’annuncio e la carta prepagata, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del reggino.