Reggio Calabria: il Sottotenente Rosario Diamante lascia la città per un prestigioso incarico in Sicilia

23 marzo 2018 19:13

Il luogotenente Rosario Diamante lascia Reggio Calabria ed il comando della prestigiosa Stazione Carabinieri di Cannavò

Dopo oltre 30 anni di permanenza nella nostra città, il Sottotenente Rosario Diamante lascia Reggio Calabria ed il comando della prestigiosa Stazione Carabinieri di Cannavò, per andare ad assumere un altro più importante incarico in terra siciliana, poiché passato nel ruolo Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Giunto a Reggio Calabria nell’ormai lontano giugno 1983, fu destinato alla Stazione Carabinieri di Catona, dove metteva subito in mostra la sua caratura professionale tanto da meritare, giovanissimo, il primo incarico di comando alla Stazione di Ortì, comando mantenuto per quattro anni. Nel giugno 1992, infatti, è stato assegnato, sempre quale comandante, alla più impegnativa Stazione di Reggio Calabria-Spirito Santo, ora denominata Cannavò, nel cui circondario opera una delle più blasonate cosche della ‘ndrangheta reggina. Diverse sono state le attività investigative che lo hanno visto protagonista, tanto da ottenere dalla scala gerarchica apprezzamenti e diversi encomi, sia per operazioni cui sono state contestati addebiti associativi che per la cattura di latitanti. Nella sua lunga e stimata carriera è stato insignito di numerose onorificenze, fra tutte quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Al Sottotenente Rosario Diamante, i migliori auguri da parte del Comandante Provinciale e di tutti i Carabinieri di Reggio Calabria per il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta (SR).