A Reggio Calabria la degustazione di Siko: la grappa di nerello aromatizzata ai fichi

29 marzo 2018 20:16

L’Azienda Ozzeni di Condofuri ha presentato a Reggio Calabria Siko: la grappa di nerello calabrese aromatizzata ai fichi

Si è tenuto presso la Botteguccia del Conoscere di PietraKappa l’incontro con i titolari della azienda Ozzeni di Condofuri, che hanno presentato Siko, una grappa di nerello calabrese aromatizzata ai fichi coltivati nella proprietà dell’azienda. Il processo è stato elaborato dai giovani soci di Ozzeni, i quali hanno voluto creare un prodotto innovativo partendo da basi provenienti dal territorio reggino. L’incontro è stato molto partecipato, grazie anche alla forte capacità comunicativa dei titolari, Francesco Iannelli e Salvatore Quattrone, che hanno coinvolto il pubblico presente col racconto di una idea imprenditoriale che sta riscuotendo un crescente successo. Alla presentazione ha fatto seguito una degustazione della Grappa insieme a prodotti tipici reggini. L’appuntamento è adesso per Sabato 31, quando PietraKappa ospiterà Nicola Casile e i soci del GEA, che parleranno del Sentiero del Brigante che attraversa l’Aspromonte fino alle Serre. Nicola Casile è un esperto trekker che da anni percorre la nostra montagna; frutto di questa esperienza è anche il “Diario di un trekking sul Sentiero del Brigante”, un affascinante racconto scritto da Nicola Casile e pubblicato da Kaleidon editrice. Al termine PietraKappa offrirà una degustazione di prodotti tipici reggini. Appuntamento quindi alle 18,30 di sabato 31 presso PietraKappa, in via della Giudecca 40.