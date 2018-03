Reggio Calabria allo sbando, Giungla nelle strade: fuori servizio i semafori degli incroci più pericolosi della città [FOTO e VIDEO]

13 marzo 2018 18:36

Reggio Calabria, il degrado continua ad aggravarsi: fuori servizio da settimane i tre semafori degli incroci più pericolosi della città, alto rischio di incidenti

Sono i tre incroci più pericolosi della città: quello dell’immissione Nord nella tangenziale del porto, quello degli Ospedali Riuniti in via Vallone Petrara, e quello centrale nel cuore del viale Calabria all’intersezione con via Itria, il principale snodo viario della zona sud (la più densamente popolata, e quindi trafficata) della città. Eppure da settimane i semafori che hanno sempre regolato il traffico sono fuori servizio: giallo lampeggiante. Un serio rischio per nuovi gravi incidenti stradali, di cui a Reggio non si sente certo la mancanza. Ecco le immagini: