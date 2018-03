Reggio Calabria: alla sede dell’Associazione “Nicolas Arghiropoulos” l’incontro tra diverse associazioni, comitati e cooperative

13 marzo 2018 22:15

Alla sede dell’Associazione “Nicolas Arghiropoulos” di Montebello Jonico si riuniscono diverse associazioni e comitati

Il giorno 09/03/2018, a seguito dell’incontro del 02/02/2018 presso la sede dell’Associazione “Nicolas Arghiropoulos” di Montebello Jonico, ha avuto luogo un terzo incontro tra le diverse associazioni, comitati e cooperative del comprensorio montebellese presso la sede della Associazione “I Fossatesi nel Mondo” in Fossato Ionico Tutto si è svolto in un clima di vera collaborazione e sinergia, portando avanti quanto stabilito all’unanimità durante il secondo incontro. I convenuti hanno dialogato sui tre punti sanciti nell’ultimo incontro, ossia:

 Sviluppo e difesa del territorio;

 Attivazione Consulta Comunale delle Associazioni, Comitati e Cooperative;

 Problematiche e prerogative dei singoli sodalizi.

Per realizzare e portare avanti al meglio dette argomentazioni i sodali hanno convenuto che la creazione di un Coordinamento è necessario, nell’attesa che l’Amministrazione Comunale convochi accetti la richiesta d’incontro formulata e inviata a seguito del precedente incontro, circa un mese fa, i rappresentanti dei sodalizi invitati hanno dato vita al “Coordinamento Montebellese”. Questo struttura ha il compito di organizzare le attività comuni che i singoli sodalizi decidono di portare avanti congiuntamente. Ovviamente tutte le formazioni partecipanti restano autonome e indipendenti nell’espletamento delle proprie attività ma si uniranno nel portare avanti alcune specifiche decise di volta in volta partendo da una base comune. Votato all’unanimità il Presidente del Comitato “Democrazia e Libertà” Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione come delegato rappresentate del “Coordinamento Montebellese”. Per cui tutte le attività del gruppo saranno coordinate e portate avanti dal delegato rappresentante. I quattro punti cardine che i sodalizi aderenti all’iniziativa si prefiggono di sviluppare unitamente saranno:

1. Sviluppo e difesa del territorio;

2. Attivazione Consulta Comunale delle Associazioni, Comitati e Cooperative;

3. Problematiche sociali e culturali;

4. Attività di informazione e mediazione tra cittadini e P.A.

Hanno preso parte direttamente all’incontro del 09/03/2018:

 Il Comitato “Democrazia e Libertà”;

 Il Comitato “Salvaguardia Territorio Delle Borgate Tegani e Sant’Elia”;

 Associazione “Nicolas Arghiropoulos”;

 Associazione “Demetra”;

 Associazione “Terra Mia”;

 Associazione “Fossatesi nel Mondo”;

 Associazione “Vince.Rò”.

Ha preso parte indirettamente all’incontro delegando alcuni dei presenti:

 Cooperativa “Piccoli Eroi”;

 Associazione “Storia & Progresso”;

 Associazione “Arte Antica”;

 Associazione “Santi Cosma e Damiano”;

 Associazione “Rangers International”;

 Associazione “Calabriselli Choros Yper”;

 Associazione “Andrea’s Dream”.

Durante l’incontro si sono affrontati molti punti di rilievo, come la scorsa volta, ossia:

 Associazionismo;

 Cultura;

 Volontariato;

 Consulta Comunale;

 Scuola;

 Solidarietà;

 Assistenza;

 Accoglienza;

 Sicurezza;

 Problematiche giovanili e sociali;

 Problematiche relativi al territorio (Servizio idrico integrato, viabilità, RSU, tributi,

illuminazione pubblica, servizi al cittadino, ecc. ecc.);

 Trasporti pubblici e privati;

 Sviluppo;

 Turismo;

 Spettacolo;

 Sport.

Tutti i sodalizi elencati si riconoscono nel Coordinamento Montebellese e nel Delegato Rappresentante designato. Dopo una proficua discussione, che ha cementato le basi per una collaborazione continua e duratura, si sono imbastite le future attività del Coordinamento. Il Coordinamento Montebellese si è dato alcune scadenze che si è dato nuovamente appuntamento per definire e delineare meglio quanto deciso. Il presente comunicato stampa e i successivi, sempre concordati, saranno gestiti dal delegato rappresentante, il Presidente del Comitato “Democrazia e Liberta”.