Reggio Calabria: sciopero generale delle donne a Piazza Italia [FOTO e VIDEO]

8 marzo 2018 22:02

I Tamburi di Luca Scorziello hanno aperto questo pomeriggio la manifestazione organizzata da Non una di meno a piazza Italia per lo sciopero globale delle donne. Sono stati più di 70 i Paesi nel mondo in cui le donne, in contemporanea, hanno incrociato le braccia astenendosi da qualsiasi attività produttiva e riproduttiva, formale o informale, retribuita o no. In Italia è stato il movimento nazionale Non Una Di Meno che ha risposto all’appello internazionale per lo sciopero globale delle donne dell’8 marzo, proclamato a livello nazionale, dalle organizzazioni sindacali di base nel pubblico così come nel privato. In tutte le città d’Italia ci sono stati azioni, picchetti, piazze tematiche, presidi durante la mattina e nel pomeriggio.