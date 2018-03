Reggio Calabria: continua il progetto “Medinblu, contenitore di idee”, l’hotel apre le porte ai talentuosi artisti reggini [FOTO e INTERVISTE]

10 marzo 2018 21:45

Grazie al generoso contributo di Banca Generali, continua il progetto “Medinblu, contenitore di idee”, ambizioso progetto dove L’hotel Medinblu apre le sue porte ai talentuosi artisti reggini, proponendosi come contenitore di idee e trasformando i propri spazi in delle vere e proprie aree espositive. Da questa sera fino al 15 Aprile sarà possibile visitare la mostra fotografica intitolata “Visioni Mediterranee a colori” dove si potranno ammirare tre stili fotografici diversi, in cui il panorama della nostra terra è il protagonista assoluto. I fotografi che hanno partecipato al progetto sono: Patrizia Quattrone, Antonio Sollazzo e Massimiliano Pedi. La fruibilità delle opere sarà gratuita per gli ospiti soggiornanti e per i cittadini,i quali, potranno accedere alle esposizioni, con le seguenti modalità:

Da lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

(Gli orari e i giorni potranno essere soggetti a modifiche)