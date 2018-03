Reggio Calabria scelta per la presentazione della prima Kia Stinger

18 marzo 2018 12:39

Il brand coreano ha scelto la città di Reggio Calabria per presentare la sua nuova Kia Stinger che rompe gli schemi con il passato, aprendosi ad una nuova e ricercata clientela

Un progetto che coinvolge la Concessionaria Geremia, che ha aperto i battenti della sua nuova sede e l’agenzia di marketing & comunicazione Calabria’s, pronta a cogliere le innovazioni del mercato. Non solo comunicazione, ma un’integrazione sinergica innovativa che consente a due importanti realtà della provincia reggina di camminare fianco a fianco lungo il segno dell’innovazione. Da un lato la presentazione della nuova Kia Stinger, rappresentata per la speciale occasione dalla Concessionaria Geremia, dall’altro Calabria’s, azienda leader nel settore del marketing: due percorsi che si uniscono nel cuore di Reggio Calabria, nella centralissima piazza Italia, per dare avvio ad una gestione ampia e diversificata rivolta agli acquirenti del nuovo prodotto del brand coreano, e non solo. Dal 23 al 25 marzo, in quello che può essere idealmente considerato come il salotto buono della città dello stretto, la Concessionaria Geremia, grazie al supporto programmatico ed organizzativo di Calabria’s, presenterà la nuova vettura destinata a diventare un’icona del mercato. Filante, bassa e con un frontale aggressivo da coupé, la nuova maxi berlina (4,83 metri la lunghezza) si fa notare, grazie soprattutto agli allestimenti e alle motorizzazioni: il 2.2 turbodiesel da 200 cavalli (con la trazione posteriore o integrale) oppure il 3.3 sei cilindri turbo a benzina con 370 cavalli (in combinazione soltanto con la trazione integrale).

La dotazione di serie include i fari full led, l’impianto d’infotainment con il navigatore, i sedili in pelle a regolazione elettrica e riscaldabili, i sistemi di aiuto alla guida, il cruise control adattativo, l’avviso di uscita involontaria dalla propria corsia e la riproduzione nel cruscotto dei segnali con i limiti di velocità. Come per tutte le Kia, inoltre, la garanzia è di sette anni o 150 mila chilometri. Nessuno ha mai superato questo livello di assistenza. Una macchina così evoluta non meritava soltanto una cornice degna di questo nome, ma un “work-in-progress” costante e dinamico che Calabria’s ha adottato al meglio, sostenendo il Gruppo Geremia non solo nella campagna di lancio del veicolo, che certamente incontrerà i favori del pubblico, ma intervenendo anche sui processi comunicativi della nuova sede della concessionaria, situati ora al civico 79 di via Vecchia Provinciale. Per il momento, dunque, non resta che assistere a questa prima fase, partecipando alla “prima” della nuova Stinger, ben coscienti del fatto che le novità si riverbereranno nelle settimane a venire, manifestandosi in primis nel nuovo punto vendita per poi ampliarsi all’intera provincia di Reggio Calabria.