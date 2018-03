Reggio Calabria, Porto Bolaro festeggia nove anni di attività: Sergio Sylvestre e Cecilia Rodriguez ospiti d’eccezione [FOTO e VIDEO]

25 marzo 2018 21:49

Tanti auguri Porto Bolaro, il centro commerciale di Reggio Calabria festeggia i nove anni di attività: pomeriggio di musica e allegria in compagnia di Sergio Sylvestre e della spumeggiante argentina Cecilia Rodriguez

Si sono conclusi i festeggiamenti per il nono compleanno del Porto Bolaro. Il centro commerciale di Reggio Calabria ha iniziato i festeggiamenti sabato 24 marzo con “Il Ballo delle Principesse – il Musical” ed il momento clou è stato quest’oggi, quando il vincitore di Amici Sergio Sylvestre si è esibito insieme alla band in straordinarie performance. La serata si è conclusa con il taglio della torta, madrina d’eccezione l’argentina Cecilia Rodriguez.

Per l’occasione è stato possibile visitare la Mostra di opere in legno degli studenti ed organizzata in collaborazione con il Liceo Artistico “M.Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria e provare la postazione di gioco “Realtà Virtuale”. Di seguito le immagini video e le foto scattate in occasione dei festeggiamenti presso il centro commerciale:

