Reggio Calabria: incidente sul Viale della Libertà [FOTO]

20 marzo 2018 10:14

L’incidente si è verificato vicino la rotatoria di San Brunello a Reggio Calabria

Un incidente si è verificato questa mattina sul Viale della Libertà e precisamente vicino la rotatoria di San Brunello a Reggio Calabria. L’impatto è avvenuto tra una macchina e un motorino. I mezzi si sono scontrati per cause ancora in fase d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Parecchi disagi al traffico in tutta la zona che è rimasta paralizzata per diversi minuti.