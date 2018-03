Reggio Calabria: poker di qualificazioni per la Piscina Palestra A.S.D. Andrea Maria nelle Finali Regionali Esordienti

21 marzo 2018 14:13

Quattro atleti qualificati su quattro, en plein per la Piscina Palestra A.S.D. Andrea Maria nelle Finali Regionali Esordienti tenutesi presso la piscina Apan RC

Quattro su quattro, en plein, poker. Grande soddisfazione per la Piscina Palestra A.S.D Andrea Maria dopo i risultati ottenuti nelle Finali Regionali Esordienti tenutesi giorno 18 marzo presso la piscina Apan RC. La società reggina si è presentata con 4 atleti capaci di qualificarsi in più categorie:

Mattia Marrara si è qualificato nei 100 rana (migliorando il suo tempo personale di 4 secondi) e nei 200 rana (confermando il suo tempo)

Gabriele Ielo si è qualificato nei 50 Rana (migliorando di 2 secondi), nei 200 rana (migliorando di 3 secondi) e nei 200 stile (migliorando di 2 secondi)

Eliana Colella si è qualificata nei 200 rana (migliorando di 2 secondi) e nei 100 rana (migliorando di 6 secondi)

Cristian Princi si è qualificato nei 50 farfalla (migliorando di 1 secondo), nei 100 rana (migliorando di 4 secondi), nei 200 rana (migliorando di 7 secondi), nei 100 stile (migliorando di 1 secondo) e nel 200 stile (migliorando di 3 secondi)

Segnali di crescita che hanno reso felice la presidentessa Milena Calarco e che evidenziano, ancora una volta, la qualità del lavoro giornaliero che l’allenatore Emon Ferrugiara compie con i ragazzi, coadiuvato dalla figura del dottor Domenico Vazzana, preparatore atletico della squadra nonché responsabile della palestra posturale Andrea Maria. Il prossimo appuntamento in vasca per la Piscina Palestra A.S.D. Andrea Maria sono le gare Asi datate 25 marzo, presso la piscina del Parco Caserta, alle quali la società reggina si presenterà con 65 atleti a partire dai 6 anni fino agli over 60.