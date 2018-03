Reggio Calabria: il Parco dell’Aspromonte presenta la propria candidatura all’UNESCO Global Geoparks [FOTO e INTERVISTE]

17 marzo 2018 13:16

Il Parco dell’Aspromonte ha presentato, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Forum di presentazione della Candidatura all’UNESCO Global Geoparks

Questa mattina, presso la Sala Conferenza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si è tenuto il Forum di presentazione della Candidatura del Parco dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO). Hanno partecipato all’incontro: il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Sergio Tralongo, il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, Chiara Parisi Responsabile della Comunicazione, Sabrina Santagati Responsabile Ufficio Geoparco ed Il Direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino. Gli Unesco Global Geoparks sono creati attraverso un processo che coinvolge tutte le autorità locali e regionali e gli attori del territorio per costruire una più ampia strategia di sviluppo sostenibile. Il Forum di Reggio è l’ultimo dei cinque organizzati dal Parco dell’Aspromonte per illustrare ad Enti, associazioni, imprenditori e cittadini, il dossier di candidatura. La domanda di candidatura è stata valutata con successo dalla commissione internazionale, nei prossimi mesi una commissione di esperti Unesco farà un sopralluogo che darà la conferma ufficiale per far entrare Il Parco dell’Aspromonte nella rete globale dei Geoparchi UNESCO.