Reggio Calabria, terribile omicidio a Gallico: spari su coppia di amanti appartati in auto nel torrente, muore la donna [NOMI e DETTAGLI]

17 marzo 2018 09:56

Omicidio ieri sera a Reggio Calabria, colpi di arma da fuoco contro un’auto

Fatto di sangue ieri sera a Reggio Calabria. Sul torrente di Gallico ignoti malviventi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un’autovettura a bordo della quale si era apparta una coppia di amanti. Si tratta di Demetrio Lo Giudice reggino di 53 anni, già coinvolto nell’operazione “Eremo” ritenuto elemento di spicco dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale e di Fortunata Fortugno reggina di 48 anni, entrambi coniugati. I killer si sono avvicinati all’auto sulla quale si trovava la coppia ferendo l’uomo al braccio e colpendo la donna alla testa per poi allontanarsi repentinamente. Inutile la corsa al pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti da parte dell’uomo per salvare la vita alla donna. La stessa è di fatti giunta cadavere al nosocomio. Immediato l’intervento del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile, le Volanti e la Polizia Scientifica che si è recato sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento nessuna ipotesi resta esclusa compresa quella del delitto consumato per motivi passionali. Le indagini sono condotte a 360 gradi dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica del gesto ed individuare gli autori responsabili dell’efferato delitto.