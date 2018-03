Reggio Calabria: oggi sit in contro il genocidio ad Afrin

19 marzo 2018 15:51

A Piazza Italia questo pomeriggio sit in contro il genocidio ad Afrin in Siria

Questo pomeriggio a partire dalle 17,30 a Reggio Calabria in piazza Italia alcune sigle associative e movimenti politici – tra cui Potere al Popolo, Un mondo di mondi, Cobas, Csoa Angelina Cartella, Collettiva autonomia, Csc nuvola rossa – manifesteranno a sostegno della popolazione Afrin, in Siria, da tempo oggetto di un’offensiva militare turca. “Come gia’ in tante altre citta’ italiane ed europee – si legge in una nota del comitato reggino – urliamo il nostro sdegno per rompere il silenzio nei confronti di questa situazione. Chiediamo l’entrata in vigore della risoluzione Onu 2401 del 24 febbraio 2018 per il cessate il fuoco ad Afrin e in tutta la Siria, come richiesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; il ritiro immediato dell’esercito turco, la cui presenza ad Afrin costituisce una palese violazione del diritto internazionale; la piena e completa partecipazione dei curdi siriani e delle loro organizzazioni al processo di pace a guida Onu per una soluzione politica al conflitto siriano“.