Politica in lutto a Reggio Calabria: ci lascia l’on. Mommo Tripodi, cordoglio dell’assessore Enzo Cuzzola

14 marzo 2018 19:57

Si è spento quest’oggi l’onerevole Mommo Tripodi, deputato, senatore e sindaco di Polistena: il ricordo commosso dell’assessore Enzo Cuzzola

Mommo Tripodi, già dirigente della Federbraccianti Cgil calabrese, deputato e senatore e sindaco di Polistena, papà di Ivan Tripodi, Segretario provinciale della Uil Messina, è morto oggi. Lo ricorda così l’assessore al Bilancio del Comune di Messina Enzo Cuzzola: “Ho avuto il piacere di conoscerlo in Consiglio Comunale a Reggio e di intrattenermi spesso con lui in discussioni politiche. Poi l’ho incontrato spesso in volo, quando, da Sindaco di Polistena, ritornava dall’Anci e non perdeva occasione di chiedermi se c’era qualche opportunità di favore per il suo Comune e per la sua Gente. Mi raccontava delle sue battaglie per il riscatto delle classi sociali più deboli e indifese. In Calabria fu alla testa dei braccianti e dei contadini, per affrancare gli sfruttati dai latifondisti e dai baroni. Ancora più forte e determinata fu la lotta alle mafie e alla ‘ndrangheta, dentro e fuori il Parlamento. Stavo ad ascoltarlo per ore- conclude- affascinato dal suo amore per il Bene Comune, per la sua terra e per la sua Gente. Oggi la Calabria perde una Bella Persona”.