Reggio Calabria, lutto nell’Arma dei Carabinieri: è morto il colonnello Gianluca Diniro

24 marzo 2018 19:30

L’Arma dei Carabinieri in lutto per la prematura scomparsa di Gianluca Diniro, negli anni ’90 fu colonnello a Reggio Calabria

Lutto a Reggio Calabria per la prematura scomparsa Gianluca Diniro, colonnello che negli anni ’90 aveva ricoperto ha prestato servizio a Reggio Calabria. Esprime profondo rammarico per la scomparsa anche il presidente del consiglio comunale di Calanna, Michele Marcianò: “ Il col. Diniro, nel suo delicato incarico di quegli anni a Reggio Calabria, seppe svolgere il suo ruolo con straordinaria efficacia e umanità, assicurando giustizia e legalità. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo per la sua famiglia e per l’Arma dei Carabinieri, ma anche per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerne la signorilità e il senso del dovere in una terra difficile e complicata”.