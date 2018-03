Reggio Calabria, il MIEAC esprime gratitudine e affetto per Don Nuccio Santoro, dopo la sua scomparsa

20 marzo 2018 12:54

Il MIEAC esprime il proprio affetto e la propria vicinanza per la scomparsa di Don Nuccio Santoro, sacerdote della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria

Il MIEAC, dopo la scomparsa di Don Nuccio Santore, parroco molto stimato della chiesa di San Giorgio al Corso, manifesta con queste parole gratitudine, affetto e vicinanza. “Un grave lutto ha colpito la chiesa reggina-bovese. Don Nuccio Santoro, stimato parroco di San Giorgio al Corso, ha lasciato questo mondo per salire in cielo. Cristiani praticanti, manifestiamo il nostro dolore, pur nella certezza che “la vita non è tolta, ma trasformata”, come celebra la Liturgia dei defunti. Il MIEAC, unendo la sua voce al coro generale, si ritaglia un piccolo spazio per accennare a quegli apporti di Don Nuccio, che si potrebbero definire “il suo valore aggiunto”. É stato insegnante di Religione all’Istituto Panella, concorrendo alla formazione umama, morale e religiosa di tanti giovani, molti dei quali rimasti legati a lui. Credendo nella cultura, ha aperto le porte della chiesa a tante associazioni , tra le quali l’Anassilaos e il CIS Calabria. Si potrebbe definire naturale la sua nomina ad assistente del MIEAC per quanto accennato. E’ stato forte il legame con l’Assistente, perchè nel corso del suo lungo ministero ha dimostrato di credere nell’educazione sul piano religioso, nella dimensione dello spirito e in ambito culturale. L’abbiamo avuto vicino sin dal lontano 2000, quasi ininterrottamente. Il gruppo sente l’esigenza di manifestare gratitudine, affetto e vicinanza ai suoi familiari, perché ha trovato in Don Nuccio una sicura guida spirituale, un sacerdote colto e un presbitero accogliente.“