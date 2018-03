Reggio Calabria – Malta, caso “Gambling”: via libera ai rimborsi per i clienti italiani dopo i sequestri [DETTAGLI]

30 marzo 2018 11:33

Si sblocca il caso dei rimborsi dovuti da Betsolution4U – una delle società sequestrate nel luglio 2015 nell’ambito dell’operazione “Gambling” condotta dalla Procura di Reggio Calabria – ai clienti che avevano aperto un conto gioco. La società, informa un comunicato dell’avvocato Daniela Agnello, potrà rimborsare i saldi conto gioco che erano attivi al momento della sospensione dell’attività: lo ha deciso l’authority maltese per i giochi (MGA). A seguito del nulla osta Malta Gaming Authority, riferisce Agipronews, Betsolution4u procederà al pagamento dei saldi conti dei giocatori con l’emissione di assegni elettronici tramite il sistema di Em@ney. “La procedura avviata davanti a MGA, l’avvio del pagamento dei conti gioco, l’incarico ad un collegio di tecnici per la stesura di relazioni di ricostruzione contabile e fiscale e di pareri tecnici-legali, unitamente all’attività di difesa nell’ambito del procedimento pendente a Reggio Calabria, rientrano nel programma avviato dalla società per dimostrare la regolarità dell’attività svolta, la correttezza delle operazioni di gioco, la professionalità e la serietà della compagine sociale”, dichiara l’avvocato Agnello.