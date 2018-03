Reggio Calabria, al Liceo Campanella “Intelligence Economica e Interesse Nazionale”

22 marzo 2018 16:08

Al Liceo T. Campanella di Reggio Calabria si terrà un incontro su intelligence economica e interesse nazionale tenuto dal dott. Alfio Rapisarda

Venerdì 23 Marzo, alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo T. Campanella, il dott. Alfio Rapisarda, Security Vice President ENI, relazionerà sul tema “INTELLIGENCE ECONOMICA E INTERESSE NAZIONALE”. Il dott. Alfio Rapisarda è stato ufficiale della Guardia di Finanza dal 1982 al 2002. In seguito ha lasciato l’Arma per entrare in ENI nel 2002. Nel 2003 ha svolto un master in sicurezza aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, e successivamente è diventato Responsabile Risorse Umane prima, e Vice President International HR Management per America, Asia e Oceania successivamente. L’incontro si inserisce all’interno della programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività promosse dal Laboratorio sull’Intelligence dell’ Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.