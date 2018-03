Reggio Calabria: incontro su “Gesù nel tempio con i venditori e i cambiavalute”

19 marzo 2018 15:21

In occasione dell’approssimarsi della Santa Pasqua, giovedì 15 marzo 2018, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, il CIS della Calabria ha organizzato la conversazione sul tema “Gesù nel tempio con i venditori e i cambiavalute”. Ha relazionato Mons Antonio Morabito, canonico del Capitolo Metropolitano della Cattedrale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Calabria.

Verso la Pasqua – Gesù nel tempio tra i venditori e i cambiavalute

In occasione dell’approssimarsi della Santa Pasqua, si è tenuta nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, promossa dal CIS della Calabria, la conversazione sul tema “Verso Pasqua, Gesù nel tempio con i venditori e i cambiavalute”. Ha introdotto la conversazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria che ha sottolineato come la Pasqua per i cristiani è il passaggio di Cristo dalla morte alla risurrezione. Gesù morendo sulla croce vinse la morte e il terzo giorno risuscitò diventando luce per tutti i popoli. Mons. Antonio Morabito, canonico del Capitolo Metropolitano della Cattedrale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria, Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Calabria, ha esordito dicendo che Gesù recandosi a Gerusalemme ed entrando nella sinagoga sferza i venditori di ogni oggetto ed essendo la società del tempo preminentemente agricola, l’attenzione di Gesù si diresse verso coloro che procacciavano affari per trattazione di animali di ogni specie. Inoltre c’era chi traeva molto profitto svolgendo la funzione di cambiavalute. Da qui la famosa frase di Gesù ai mercanti . Fino a quel momento i giudei rimasero in silenzio e solo dopo essi intervengono chiedendo a Gesù Gesù rispondendo disse:< Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere>. Così dicendo Gesù lascia intendere che esiste un rapporto di continuità tra il tempio di pietra e il suo corpo. Non si tratta quindi del tempio materiale, ma della persona di Gesù, intesa come luogo in cui abita Dio. È dunque Gesù il vero segno della presenza di Dio nel mondo. Nel concludere la conversazione Mons. Morabito ha ricordato Papa Francesco che, in questi giorni, compie cinque anni di Pontificato, eletto nel Conclave del 13 marzo 2013 ed uscito nella Loggia vaticana con le parole: “Sono venuto dalla fine del mondo” per rinnovare la chiesa fin dalle sue radici, affinché diventi un corpo vivo, animato dalla comunione fraterna, attento ad andare incontro all’altro e offrire misericordia e pace.