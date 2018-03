Reggio Calabria, la Città Metropolitana si ipegna per l’inclusione degli immigrati di San Ferdinando

13 marzo 2018 14:39

Cerimonia di sottoscrizione del Protocollo per la partecipazione della Città Metropolitana agli interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati presenti presso l’area del Comune di San Ferdinando

Si svolgerà il prossimo 15 marzo, alle ore 13.00, presso questo Palazzo del Governo, la cerimonia di sottoscrizione del Protocollo per la partecipazione della Città Metropolitana agli interventi in materia di inclusione dei cittadini immigrati presenti presso l’area del Comune di San Ferdinando. L’Atto pattizio sarà firmato dal Dr. Michele di Bari, Prefetto della provincia di Reggio Calabria, dal Dr. Andrea Polichetti, Commissario straordinario del Governo per l’area di San Ferdinando, dall’Avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Dr. Andrea Tripodi, Sindaco del Comune di San Ferdinando.