A Reggio Calabria la prestigiosa “IH Young Learner Conference”, arrivati i delegati da tutto il mondo [FOTO]

9 marzo 2018 00:03

“IH Young Learner Conference”, tutto pronto a Reggio Calabria per la prestigiosa conferenza internazionale sulla metodologia di insegnamento dell’Inglese ai bambini

Inizierà domani mattina al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria la Young Learner Conference dell’International House World Organisation, la più autorevole e prestigiosa associazione internazionale per l’insegnamento della lingua inglese: così la città dello Stretto diventa “centro del mondo” per 4 giorni. Decine di delegati provenienti da tutti i continenti, infatti, sono arrivati oggi in città nonostante lo sciopero dei mezzi che ha costretto gli organizzatori (e gli stessi viaggiatori) ai salti mortali. Ma alla fine tutto è andato per il meglio e gli ospiti dell’evento si sono trovati per un momento di benvenuto conviviale in un locale del centro storico per un divertente pub-quiz.

Reggio Calabria è stata scelta come sede di un evento così importante, che potrà avere ripercussioni particolarmente positive sulla città, grazie all’impegno dell’International House British School di Reggio Calabria, che ha organizzato l’evento. Nel programma, oltre alle attività principali del meeting internazionale dedicato alle più innovative modalità di insegnamento della lingua inglese ai bambini, sono previsti numerosi appuntamenti turistici alla scoperta dei tesori più preziosi della città, dai Bronzi di Riace al Castello Aragonese fino alle perle dell’hinterland, dall’area grecanica sulla jonica fino a Scilla nel Tirreno. Una straordinaria occasione per Reggio Calabria che dovrà mostrare il suo volto più bello, anche perché si tratta di interlocutori qualificati che per il loro lavoro potranno promuovere e sponsorizzare in modo spontaneo e naturale il territorio reggino

La conferenza è aperta anche ai docenti italiani che dal territorio calabrese e siciliano potranno incontrare alcuni tra i più grandi esperti del mondo e aggiornare la propria metodologia d’insegnamento seguendo i più moderni studi che verranno discussi e condivisi durante il meeting.