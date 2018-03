Reggio Calabria, i genitori del ragazzo morto misteriosamente ai Riuniti non si arrendono: toccante lettera che chiede giustizia

26 marzo 2018 18:01

In vista della Pasqua, i genitori di Domenico Ambrogio, il ragazzo morto in circostanze misteriose lo scorso mese di Ottobre agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, gli scrivono ancora una lettera davvero toccante che pubblichiamo integralmente:

Domenico, continuo a chiamarti ma tu non rispondi. Perché non stai più qui, a casa con la tua famiglia? Perché un semplice mal di pancia ti ha portato via da NOI? Queste domande le faccio nel mio cuore a te che non ci sei, che non puoi rispondere, che non puoi consolarci. Queste domande le grido alla GIUSTIZIA, dal giorno in cui mi hai lasciata, ma ancora attendo una risposta. Tra pochi giorni è Pasqua, ma così come è stato il Natale, sarà una Pasqua di amarezza, di dolore, un dolore che non può avere riposo perché non ha un senso la tua sorte. Continuo nel tuo nome a chiedere una giustizia che tarda ad arrivare, una motivazione terrena ad un volere, forse Divino, che non posso accettare. La Pasqua non sarà di Resurrezione per te, né per noi, per nessuno di noi. Possa Dio dare a me, a tuo fratello, ai tuoi zii e alla nonna, quella pace che non conosciamo più da ottobre: la pace della verità, perché niente ti riporterà da noi, ma almeno ti dobbiamo giustizia. La dobbiamo ai tuoi sogni di ragazzo spezzati nel fiore degli anni. Possa Dio accoglierti e stringerti tra le sue braccia come una madre, come ti stringevano le mie braccia. Con amore, Mamma e Papá.