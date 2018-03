13 marzo 2018 23:19

Reggio Calabria: grande successo per la “Cena dell’Alleanza”

La “Cena dell’Alleanza” organizzata da Fortunato Aricò in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, si è rivelata non una semplice cena, ma un’esperienza emozionale dedicata all’educazione del gusto e alla narrazione delle storie dei piccoli produttori caseari presenti e che hanno fornito i propri formaggi. Fondamentale il contributo di Virginia Aloi, docente di MoF sui formaggi, attraverso un linguaggio accessibile a tutti, ha trasmesso una ricchezza di informazioni per la conoscenza del complesso mondo caseario: il latte e le sue caratteristiche, le tecniche di produzione, le tipologie, la tecnica di degustazione. I numerosi partecipanti, oltre ad approfondire la loro conoscenza su uno dei settori più ricchi e variegati della produzione alimentare, hanno conosciuto direttamente i produttori che giornalmente s’impegnano a tenere viva la propria arte e la propria cultura. La serata è proseguita con gli abbinamenti in cucina preparati da Fortunato Aricò, ristoratore che si prende cura sia di chi gli fornisce le materie prime sia di chi si siede alla sua tavola. Interessanti e innovativi sono risultati gli accostamenti con l’impiego dei Presìdi SF: Pecorino di Monteporo e Caciocavallo di Ciminà; con i caprini “alla piemontese”; con la ricotta e il caprino aspromontano stagionato; con il misto di bufala e pecora.