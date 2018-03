Reggio Calabria: il mare “restituisce” un fusto sulla spiaggia di Cannitello, intervengono gli specialisti e transennano l’area [FOTO]

14 marzo 2018 23:19

Un fusto è stato rinvenuto questa sera sulla spiaggia di Cannitello

Questa sera intorno alle ore 21, sulla spiaggia di Cannitello a Villa San Giovanni è stato rinvenuto un fusto “restituito” dal mare. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza del fusto alla Polizia che è intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Gli agenti intervenuti hanno transennato l’area aspettando l’arrivo degli specialisti che hanno effettuato le prime verifiche sul contenuto del fusto mantenendo i curiosi a debita distanza. Completate queste operazioni è stato deciso di lasciare per la notte il fusto nell’area transennata e di rimuoverlo nella giornata di domani, evidentemente quindi il materiale liquido trovato all’interno del contenitore non desta particolari preoccupazioni come invece si poteva ipotizzare in un primo momento.