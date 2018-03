Reggio Calabria, Sabato i funerali della donna uccisa a Gallico venerdì scorso [NOME e DETTAGLI]

23 marzo 2018 23:38

Reggio Calabria, Sabato pomeriggio alle 14:30 i funerali della donna uccisa a Gallico venerdì scorso, Donatella Fortugno

Si terranno nel primo pomeriggio di Sabato (ore 14:30) presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Vito inferiore i funerali di Donatella Fortugno, 47 anni, uccisa venerdì scorso a Gallico raggiunta da colpi di pistola mentre era appartata in auto in un torrente con l’amante, Demetrio Lo Giudice, considerato dagli inquirenti un elemento di spicco dell’omonima cosca di ‘ndrangheta e ferito nell’agguato.

I killer si sono avvicinati all’auto sulla quale si trovava la coppia ferendo l’uomo al braccio e colpendo la donna alla testa per poi allontanarsi repentinamente. Inutile la corsa al pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti da parte dell’uomo per salvare la vita alla donna. La stessa è di fatti giunta già cadavere al nosocomio. Immediato l’intervento del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile, le Volanti e la Polizia Scientifica che si è recato sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso. Dopo una settimana, si segue la pista del delitto consumato per motivi passionali. Intanto domani si potranno svolgere i funerali della donna, che lascia due figli e tutti i propri cari.