Reggio Calabria: la solidarietà della FIADEL al lavoratore AVR per la manifestazione del 31 marzo

Reggio Calabria: massima solidarietà al lavoratore AVR S.p.A. Andrea Mesiani in occasione della manifestazione volontaria da lui organizzata per il giorno 31 Marzo alle ore 16:00 a piazza Duomo

“Con il presente la FIADEL intende esprimere massima solidarietà al lavoratore AVR S.p.A. Andrea Mesiani in occasione della manifestazione volontaria da lui organizzata per il giorno 31 Marzo alle ore 16:00 a piazza Duomo, al fine di porre l’attenzione dei concittadini, delle parti sociali e delle Istituzioni tutte sulla grave situazione in cui versa l’ex lavoratore che, ancora oggi, nonostante il Giudice ne abbia disposto il reintegro all’AVR S.p.A., si ritrova senza lavoro, senza alcuna retribuzione datoriale ne può usufruire di alcun ammortizzatore sociale in quanto la società AVR S.p.A. disponendo anche la sua sospensione dal servizio, ha bloccato di fatto il sussidio che gli garantiva il minimo di sussistenza per poter vivere”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale FIADEL, Giuseppe Triglia.

“Confidiamo che la solidarietà e sensibilità ai problemi sociali delle Istituzioni tutte possa, in sinergia con la scrivente O.S. Fiadel, dare risposte risolutive al lavoratore in tempi brevi. Riteniamo che in una terra afflitta dal grave problema occupazionale, in un periodo in cui si sta assistendo ad un nuovo imponente fenomeno emigratorio, sia intellettuale che non, verso le più fortunate terre italiane e straniere, anche la battaglia per la tutela di un solo posto di lavoro sia dovere di tutte le forze sindacali e delle Istituzioni”.