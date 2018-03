16 marzo 2018 15:32

Ha aperto i battenti questa mattina sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria la Festa del Cioccolato

A preso il via questa mattina sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. la Festa del Cioccolato giunta ormai alla quinta edizione. La via cittadina dello shopping e delle passeggiate, ancora una volta, si trasforma nel paese delle meraviglie per i più golosi fino al 18 Marzo, 25 stand dei Maestri Cioccolatieri provenienti da 16 regioni italiane, affiancati dai colleghi dell’APAR reggina e con l’animazione curata dall’associazione culturale “Il Cerchio Magico”, presenteranno ricette, degustazioni e creazioni artistiche avvicinando i visitatori alla cultura del cioccolato, alla valorizzazione nonché al consumo responsabile e consapevole dei prodotti di qualità superiore. Un’arte dei Maestri cioccolatieri tramandata di padre in figlio ed arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione. Per tre giorni il Corso farà da palcoscenico ad uno spettacolo gastronomico unico nel suo genere ed è possibile immergersi negli odori, colori e sapori del Cioccolato artigianale che diversamente da quello industriale è senza aggiunta di additivi e conservanti, quindi, proposto “fresco”, dal produttore al consumatore, conservando in se tutto il profumo e la fragranza del cioccolato “vero”.