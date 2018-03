Reggio Calabria, inaugurata l’esposizione “Il Parco Nazionale dell’Aspromonte” [FOTO e INTERVISTE]

22 marzo 2018 20:49

L’esposizione ”Il Parco Nazionale dell’Aspromonte, unicità e biodiversità di una bellezza rivelata” è stata inaugurata questo pomeriggio, a conclusione del seminario nazionale di Federparchi, che si è svolto al Dipartimento dell’Università Mediterranea di Agraria ed ha visto la presenza, tra gli altri, del Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri e dei vertici dei Parchi italiani. La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel Grandioso Edificio che custodisce il genio dell’Uomo e i segni millenari della Storia. La mostra, fortemente voluta dal Consiglio Direttivo del Parco, propone un viaggio nel cuore dell’Aspromonte che si racconta in tutta la sua straordinaria unicità: oltre 50 opere fotografiche, diorami, video e ricostruzioni dell’habitat aspromontano svelano il grande patrimonio naturalistico, con forte impatto scenico.