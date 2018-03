18 marzo 2018 19:16

Reggio Calabria, ignoti hanno dato alle fiamme l’emeroteca di via Palmi. Durissime le parole del sindaco Falcomatà: “vigliacchi! È il momento che questa città scenda in piazza e dimostri da che parte sta”

E’ incredibile quanto successo a Reggio Calabria in pieno giorno: ignoti hanno dato alle fiamme l’emeroteca di via Palmi. Durissime le parole del sindaco Falcomatà: “l’emeroteca civica di via Palmi è stata incendiata: l’avete fatto di nuovo, in pieno giorno. È una sfida, ma vinciamo noi. Vigliacchi! È il momento che questa città scenda in piazza e dimostri da che parte sta. Svegliamo le coscienze, non permettiamo a nessuno di bruciare la nostra Reggio”.