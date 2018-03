Reggio Calabria, Coordinamento di Quartiere di Arghillà: “segnaliamo il ritorno dell’emergenza rifiuti”

22 marzo 2018 17:43

Reggio Calabria, Coordinamento di Quartiere di Arghillà: “cittadini e associazioni insieme per il bene comune”

“Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona, porta a conoscenza delle Autorità in indirizzo del “ritorno” dell’emergenza rifiuti ad Arghillà Nord che determina una grave situazione di degrado per il quartiere e rischio per la salute e l’ambiente, oltre a vanificare tutti gli sforzi finora effettuati dai cittadini e dell’amministrazione nel ridurre le aree di disagio e collaborare con le istituzioni in difesa dei beni comuni e dell’ambiente. Il tutto mentre permane la mancanza di energia elettrica negli alloggi di edilizia popolare comunali e non si hanno aggiornamenti sui lavori sugli allacci idrici che dovevano essere fatti dall’Aterp nei mesi invernali per scongiurare le crisi estive. Tanto premesso, SI CHIEDE alle SV in indirizzo UN INCONTRO URGENTE con i rappresentanti dell’AVR, dell’Amministrazione Comunale,dell’Aterp, delle Forze dell’Ordine e dell’Enel, al fine di:

1) Individuare le cause del sistematico mancato o insufficiente asporto dei rifiuti nella zona di Arghillà Nord, apprestando i rimedi opportuni ed urgenti per consentire una vivibilità ambientale sufficiente nella zona di Arghillà Nord e nelle sue strade di accesso, tra i quali:

A)il ripristino dei marciapiedi divelti da un intervento straordinario dei mezzi pesanti di molti mesi fa, diventati delle trincee maleodoranti, e mai ripristinati nonostante reiterate richieste;

B) una verifica nel numero e nel posizionamento dei cassonetti esistenti, al momento insufficienti, e un chiarimento definitivo sugli obblighi del Comune e di AVR nel mantenere pulite le strade e i marciapiedi anche dei rifiuti sparsi occasionalmente;

C) la predisposizione di controlli adeguati sull’attività continua di “importazione” rifiuti di ogni genere che alimentano oltre ogni limite la portata dei rifiuti nel quartiere;

D) lo studio di una campagna di informazione-sensibilizzazione dei cittadini dell’ex 8° Circoscrizione sulle tematiche ambientali, sul conferimento corretto dei rifiuti, sul rispetto del territorio e della normativa esistente, coinvolgendo le associazioni cittadine;

2) la verifica dello stato di avanzamento lavori da parte di Enel e Comune sugli allacci di energia elettrica sia pubblica che privata e sulle pratiche di regolarizzazione degli alloggi presentate fin da gennaio, con una tempistica certa;

3) la verifica dei lavori di adeguamento delle condotte idriche a cura dell’Aterp, in modo da affrontare per tempo eventuali criticità , ed evitare le gravissime crisi idriche della scorsa estate“. Lo scrive in una nota stampa il Coordinamento di Quartiere di Arghillà.