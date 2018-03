Reggio Calabria: apre un altro punto vendita Coop [INFO e DETTAGLI]

21 marzo 2018 11:33

A Reggio Calabria apre un nuovo punto vendita Coop

Aprirà i battenti il 23 marzo alle ore 11 il nuovo punto vendita dei supermercati “Coop” presso il Centro Commerciale Porto Bolaro a San Leo di Reggio Calabria. Il punto vendita aprirà al posto del supermercato Carrefour ormai chiuso da mesi.

Coop Italia è un marchio che contraddistingue un sistema di cooperative italiane che gestisce una rete di superettes, supermercati ed ipermercati. Il marchio è attribuito alle cooperative di consumatori consociate a Coop Italia, a sua volta aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue. I punti vendita Coop sono diffusi in tutta Italia. La finalità principale delle cooperative di consumatori consiste nell’acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci e, più in generale, ai consumatori al fine di tutelare il potere d’acquisto e la sicurezza alimentare, tra i principali obiettivi di Coop come anche la promozione in particolare degli alimenti biologici.