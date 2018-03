Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il convegno su “Mediazione penale minorale e Scolastica”

28 marzo 2018 22:23

A Reggio Calabria il convegno organizzato dal Centro Comunitario Agape su “Mediazione penale minorile e Scolastica”

Giorno 7 Aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:00 si terrà a Reggio Calabria, presso palazzo Alvaro, Sala F.Perri l’Evento formativo dal titolo “ Mediazione penale minorile e Scolastica: spazio per il superamento del conflitto”. Il Convegno organizzato dal Centro Comunitario AGAPE in collaborazione con A.I. Me.Pe ( Associazione Italiana mediatori penali), ed AssNass sezione Reggio Calabria, vedrà protagonista il Sindaco Giuseppe Falcomatà per i saluti Istituzionali ed il Dott. Danilo Ferrara, Presidente dell’Ordine Regionale Calabria Assistenti sociali. L’evento proseguira’ con l’intervento della Dott.ssa M.Cristina Ciambrone Presidente dell’Associazione Italiana Mediatori Penali, Consigliere Regionale A.I.Me.F per la Calabria la Dott.ssa Patrizia Surace Giudice Onorario per i minorenni di Reggio Calabria, la Dott.ssa Anna Nucera Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio, la Dott.ssa Caterina Belcastro Consigliere Comunale delegato alle Pari opportunità, il Professore Mario Nasone Presidente AGAPE, la Dott.ssa Nadia Laganà Assistente sociale specialista e Referente gruppo provinciale AssNass Reggio Calabria, la Dott.ssa Carmela Fotia Pedagogista Cooperativa Centro giovanile Italo Calabrò. Il Convegno verrà introdotto e coordinato dall’Avv. Francesca Stillitano Mediatore Familiare A.I.Me. F. L’evento in itinere vedrà la presenza di due classi quinte dell’Istituto Superiore IPSS DA VINCI –ITAS NITTI di Cosenza, protagonisti dell’evento inerente la Mediazione scolastica, tematica di grande attualità, Gli anni della scolarizzazione, costituiscono un importante momento per lo sviluppo della competenza sociale. Attraverso le relazioni con i pari, i ragazzi hanno l’opportunità di acquisire molte abilità che soltanto in questa specifica tipologia di rapporto possono essere apprese, come ad esempio la competenza di leggere gli stati emotivi, le motivazioni e le intenzioni altrui, la capacità di interagire con gli altri, il rispetto e la costruzione della convivenza sociale.