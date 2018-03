Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il convegno “Donne… lavoro e famiglia”

8 marzo 2018 22:36

A Reggio Calabria si svolgerà il convegno “Donne… lavoro e famiglia”, famiglia e lavoro i due punti cardine su cui ruota la vita di ogni essere umano

Famiglia e lavoro i due punti cardine su cui ruota la vita di ogni essere umano. “Donne… lavoro e famiglia” il tema di una riflessione a 360 gradi su tutti gli aspetti connessi a questa, talvolta, difficile relazione, nel corso dell’incontro organizzato dall’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria in occasione della giornata nazionale delle donne. Tanti gli interventi strutturati ed interessanti, moderati dalla giornalista Federica Morabito, per un doveroso momento riflessione e confronto anche su tematiche molto delicate, senza trascurare aspetti emotivi e testimonianze dirette. Samantha Caridi, segreteria confederale CGIL Reggio Calabria, Rosy Perrone segretaria generale CISL Reggio Calabria, Patrizia Foti segretario generale UIL Reggio Calabria, Mariagrazia Blefari, dirigente settore politiche del Lavoro Città Metropolitana, Laura Bertullo, Presidente Commissione pari opportunità città metropolitana, Carmen Nocera vicepresidente cooperativa sociale sole Insieme Reggio Calabria, Menia Cutrupi imprenditrice, Francesca Mallamaci, consigliere ordine assistenti sociali Calabria, Viviana Porcino Ass.N.A.S e consigliera commissione pari opportunità Città Metropolitana, sono le relatrici che hanno sviscerato tutte le argomentazioni relative al delicato rapporto tra donne e lavoro e la connessione con i rapporti familiari. “Proprio in questi giorni – ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà – abbiamo intitolato luoghi e strade a donne il cui operato merita più di un ricordo. Ed a tante altre renderemo omaggio in egual modo. Non un semplice taglio di nastro ma una preziosa memoria storica sulla quale fondare il nostro futuro”. Caterina Belcastro, consigliere delegato alle pari opportunità della Città Metropolitana, ha poi tirato le somme, mettendo in luce gli aspetti più importanti trattati dalle relatrici e le difficoltà dell’universo femminile talvolta penalizzate, come riportano dati statistici, con un divario tra generi che tocca il suo massimo storico. “Scelte e opportunità, il mio augurio, in questa preziosa giornata, a tutte le donne”, ha concluso Belcastro. Al termine dell’incontro un ricco buffet offerto dagli istituti alberghieri I.P.Albtur di Villa San Giovanni e I.P.S.S.A. “Dea Persefone” Locri.