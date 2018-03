A Reggio Calabria il ”Cinquecentenario Scoperta Filippine”

10 marzo 2018 19:11

Ricorre il Cinuqecentenario della scoperta delle Filippine, a Reggio Calabria l’Associazione Culturale “Italia-Filippine” parteciperà all’evento

Il prossimo 16 marzo corrente mese, ricorrerà il 497° anniversario della scoperta delle Isole Filippine ( 16 marzo 1521-16 marzo 1918) da parte della intrepida spedizione transpacifica al comando del valoroso navigatore portoghese Ferdinando Magellano, che in quella occasione era però al servizio del Regno di Spagna. La spedizione ebbe inizio il 10 agosto 1519 da Siviglia (Spagna), con cinque imbarcazioni e ben 234 uomini di cui circa 20 erano italiani ed il piu’ noto di essi era certamente il Cavaliere di Rodi Antonio Pigafetta , originario di Vicenza. Egli fu il cronista del viaggio e dopo molti anni , nel 1797 fu ritrovato e pubblicato il prezioso manoscritto del viaggio intitolato ‘’Relazione del primo viaggio intorno al mondo’’. Il 16 marzo del 1521 furono scoperte ufficialmente le lontane e mitiche Isole Filippine , allora battezzate da Magellano Isole di San Lazzaro poiché il giorno della scoperta coincide con il giorno dedicato dalla chiesa cattolica a San Lazzaro. Ma sfortunatamente, il 27 aprile 1521 Magellano perse la vita in battaglia sull’isola filippina di Mactan ,per mano del capo dell’isola Lapu-Lapu . Da quel momento il comando della spedizione fu preso dal navigatore spagnolo Juan Sebastian Elcano che con una sola nave ‘’ Victoria’’ , e 18 uomini sopravvissuti il 6 settembre del 1522 riuscì a far rientro a Siviglia dopo ben 2 anni, 11 mesi e 37 giorni dalla partenza egli fu insignito . Al suo rientro in Spagna gli fu concesso come stemma di famiglia una sfera del mondo con la scritta in latino ‘’ Primus circumdedisti me ‘’. Per quanto sopra, le Filippine e varie altre nazioni del mondo, tra il 2019 ed il 2022 , con il 2021 come anno cruciale , si accingono a celebrare adeguatamente il 500° Anniversario della scoperta delle isole Filippine ‘’ 1521-2021’’. Le Filippine hanno creato un’apposita agenzia per organizzare e coordinare a livello locale ed internazionale le varie iniziative che si terranno per il Cinquecentenario e pare ormai certo che Papa Francesco ed il Re di Spagna Felipe VI siano stati invitati a recarsi nelle Filippine nel 2021 per prendere parte alle importanti celebrazioni in via di organizzazione. Pare che anche la nostra città di Reggio Calabria avrà un ruolo in queste iniziative, grazie all’ ex Console Generale,a.h delle Filippine a Reggio Calabria, Marcianò Domenico, attualmente Presidente dell’Associazione Culturale ‘’Italia-Filippine’’,e responsabile dell’ ‘’Associazione Cavalieri di Rizal ‘’, che sta organizzando in Italia un ‘’Comitato per il Cinquecentenario della scoperta delle Isole Filippine 1521-2021’’.