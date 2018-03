A Reggio Calabria al Cineteatro Odeon il musical di Attendiamoci

21 marzo 2018 17:26

Andrà in scena il 26 marzo al Cineteatro Odeon di Reggio Calabria il musical di Attendiamoci, Peter Pan incontra Mary Poppins

Fervono i preparativi per il musical “E continuarono a far festa, all’isola che non c’è… tutto brillerà di più”, Peter Pan e Mary Poppins si incontrano e danno vita ad uno spettacolo inedito in scena al Cineteatro Odeon di Reggio Calabria lunedì 26 marzo alle ore 20:00. L’evento è realizzato dalla compagnia teatrale nata in seno all’Associazione Attendiamoci, Onlus attiva sul territorio reggino dal 2001 con la missione di educare i giovani al miglioramento continuo attraverso il potenziamento delle risorse personali e la prevenzione del disagio giovanile. Il talentuoso cast artistico – composto da professionisti e appassionati amatori di canto, ballo e recitazione – ha debuttato proprio sul palco dell’Odeon nel maggio del 2016 con il Musical “Peter Pan, l’isola che non c’è” per poi calcare il Cilea l’anno successivo con “Mary Poppins, tutto brillerà di più”. Una Reggio entusiasta e numerosa ha già premiato l’impegno dei giovani volontari di Attendiamoci che, sposando appieno le finalità associative, hanno messo il proprio talento a servizio degli altri in maniera gratuita.

Lo spettacolo è impregnato di chiari messaggi educativi perché l’educazione è qualcosa di seriamente magico e di magicamente serio. Mary Poppins e il suo geniale supercalifragilistichespiralidoso: fare ammenda per la possibilità di insegnare attraverso la delicata bellezza. È la sintesi della scommessa di chi si mette al servizio della crescita dell’altro. L’approccio educativo comincia con la capacità di correggere (reggere insieme), ma sempre nella carità della delicatezza. E che dire del “Se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da te”! Peter Pan, eterno bambino, attraverso le sue meravigliose avventure nell’Isola che non c’è fa capire l’importanza di crescere e affrontare la realtà, un messaggio utilissimo soprattutto per i giovani di oggi che devono imparare a superare i problemi e assumersi le responsabilità una volta diventati grandi. Straordinario il dispiegamento di risorse umane e materiali che animano una macchina organizzativa in continuo fermento. I biglietti sono disponibili presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” sita in via Cardinale Portanova n. 184. Il ricavato dello spettacolo, realizzato anche grazie contributo della Regione Calabria Dip. Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, sarà devoluto per la realizzazione di “Aladdin, il Musical” in scena 19, 20 e 21 maggio al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Info allo 0965312689 e su www.attendiamoci.it