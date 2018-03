Reggio Calabria, CGIL: “il piano di sviluppo della ZES guarda alla città metropolitana”

30 marzo 2018 18:43

La nota del segretario della CGIL Reggio Calabria – Locri Gregorio Pititto sulla Zes

“Con l’approvazione del Piano di Sviluppo strategico della ZES da parte della Giunta regionale, per la Calabria si apre una concreta opportunità di crescita industriale e competitività del sistema produttivo – dichiara il segretario della CGIL Reggio Calabria – Locri Gregorio Pititto – A breve avremo modo di leggere nel dettaglio il contenuto del Piano e la sua precisa perimetrazione, ma quanto reso pubblico attraverso l’ufficio stampa della Cittadella già consente alcune prime considerazioni. Gioia Tauro naturalmente è il cuore pulsante della ZES, ma non sarà l’unica porzione di territorio metropolitano, che beneficerà dei vantaggi normativi e fiscali previsti dal regolamento per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali; infatti del sistema logistico “di vantaggio” faranno parte anche i porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, nonché l’Aeroporto dello Stretto. Tale risultato non era affatto scontato fino a solo un mese fa quando dalle stanze della Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche su sollecitazione delle associazioni sindacali e datoriali, è partito un processo teso a che fosse riconosciuta la giusta rilevanza del territorio metropolitano nel suo complesso e del suo comune capoluogo. Il mio auspicio è che fra le aree industriali connesse che ricadono nell’ambito della ZES siano ricomprese tutte quelle del reggino; in ogni caso, se anche così non fosse, la CGIL si batterà affinché le risorse dei contratti di sviluppo e della legge 181 per le aree industriali colpite da crisi vengano accresciute. L’iter di redazione del Piano di sviluppo strategico della ZES – continua il segretario – dimostra come la interlocuzione con le parti sociali e la condivisione delle strategie fra più livelli istituzionali possa migliorare l’esito dei processi decisionali. Al sindaco Falcomatà va ascritto il merito di averci creduto; al governatore Oliverio quello di avere recepito i suggerimenti giunti dallo Stretto. Adesso – conclude Pititto – a tutti noi, a ciascuno secondo il proprio ruolo, tocca il compito di rendere tangibile quella che per la Calabria intera è indubbiamente un’occasione storica di sviluppo e lavoro”.