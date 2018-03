Reggio Calabria, Cannizzaro: “Forza Italia è viva più che mai. Nessuna emorragia” [FOTO e INTERVISTA]

10 marzo 2018 14:00

Reggio Calabria, Cannizzaro: “Forza Italia è più viva che mai. Nessuna emorragia”

“C’è un centrodestra che si è ritrovato, una Forza Italia che è viva più che mai. Dobbiamo riorganizzare una proposta politica in grado di partire da Reggio Calabria e arrivare fino alla Regione e qualora ci fossero le condizioni Mario Occhiuto potrà essere alla guida di questo processo. Però è ancora troppo presto per parlare di candidature. Le settimane future ci vedranno protagonisti di questo cambiamento. Il gioco di squadra e la sintonia sarà alimentata dalla voglia di cambiamento. Ognuno di noi darà il proprio contributo. Relativamente ad Alessandro Nicolò e agli altri iscritti rimasti esclusi dalle candidature mi sento di dire che non c’è stata nessun emorragia interna al partito. I risultati sono migliori rispetto alle scorse elezioni”. Lo ha dichiarato Francesco Cannizzaro a margine di una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Reggio Calabria.

Reggio Calabria, Cannizzaro: “Forza Italia è più forte che mai. I risultati sono ottimi” [VIDEO]