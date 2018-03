15 marzo 2018 20:22

Enorme buca in Via Loreto a Reggio Calabria

Un lettore di StrettoWeb ha segnalato la presenza di un enorme buca in via Loreto a Reggio Calabria. . Questa è solo una delle tante vie della città deturpata da voragini. La situazione è diventata insostenibile in tutta la città. Disagi al transito, pericoli per le persone e tanti i danni gravi causati a numerose vetture. Nonostante le tante segnalazioni si spera in un serio intervento delle istituzioni competenti che possano così ripristinare la normalità.