Reggio Calabria: anche Bovalino si tinge di blu per la Giornata sulla consapevolezza dell’autismo

29 marzo 2018 21:37

Il Palazzo Comunale lunedì sera si tingerà di blu per la Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo

La sera di lunedì 2 aprile il Palazzo Comunale di Bovalino verrà illuminato di blu in occasione della giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Il colore è stato definito “enigmatico” in quanto ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza e protezione oltre a significare il bisogno di conoscenza delle diverse dinamiche che si realizzano in presenza della problematica. Tale simbolico gesto è il punto di inizio di altre manifestazioni dedicate alla sensibilizzazione e diffusione di informazioni sulle tematiche connesse al percorso di vita delle famiglia che vivono condizioni di disagio sociale e inclusione. Nelle prossime settimane, a continuazione della manifestazione, verrà inaugurato il Punto Luce Autismo presso l’edificio scolastico di via XXIV Maggio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione A.D.D.A. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo di Bovalino. L’obiettivo è di sensibilizzare sia l’opinione pubblica sia i genitori di persone che affrontano gravi disabilità, al fine di riconoscere l’importanza della consapevolezza della problematica. Ciò è importante poiché, spesso e volentieri, il primo ostacolo alla normale conduzione di vita è quello della negazione della patologia da parte dell’ambiente familiare frutto di una cattiva (anzi, dell’assenza di) informazione sui percorsi di vita e sui diritti sociali attraverso cui l’ordinamento tutela le persone speciali e appiana le diversità esistenti.