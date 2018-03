19 marzo 2018 11:59

Alla Libreria Laruffa di Reggio Calabria si terrà un interessante incontro promosso dall’Associazione Biesse, per trattare l’importante tema di ansia e attacchi di panico e come controllarli

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, presenta un’importante conferenza su quella che è considerata la malattia degli ultimi anni “L’Ansia e gli attacchi di panico che colpiscono sempre di più anche i giovani, come contrastarla senza l’uso dei farmaci, questo sarà il tema del dibattito. Mercoledì 21 marzo alle ore 17 e 30 presso la Libreria Laruffa avrà luogo l’evento, aperto a tutti, dal titolo “Ansia, come controllarla? Tecniche di gestione efficace dell’ansia e degli attacchi di panico”. Secondo l’OMS le problematiche d’ansia colpiscono il 20% della popolazione mondiale; considerata la diffusione di tali problematiche nella società odierna, obiettivo dell’incontro sarà quello di fornire ai partecipanti una visione d’insieme relativa al funzionamento dell’ansia patologica e degli attacchi di panico. Particolare approfondimento sarà dedicato agli aspetti fisiologici dell’ansia, alle modalità di manifestazione degli attacchi di panico senza trascurare le tecniche efficaci per la gestione degli stessi. Introdurrà i lavori Bruna Siviglia Presidente Biesse; Saluti istituzionali dell’Assessore Irene Calabró; coordinerà il dott. Salvatore Corrado (Dirigente Medico ASP Reggio Calabria Nord). Relazioneranno: la dott.ssa Maria Chindemi (psicologa), la dott.ssa Valentina Romeo (psicologa), la dott.ssa Francesca Mesiano (psicologa); concluderà la dott.ssa Elisa Mottola (psicologa, psicoterapeuta, Responsabile del consultorio San Marco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.